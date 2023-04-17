الرئيس الفلسطيني يصل السعودية في زيارة رسمية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى السعودية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها في وقت لاحق مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز كان في استقبال عباس، إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين والفلسطينيين.

من المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتوضيح ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية في المسجد الأقصى، إضافة إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن لقاء عباس وولي العهد السعودي يهدف "للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية".

وكان سفير فلسطين لدى السعودية باسم الأغا، قال لإذاعة صوت فلسطين أمس، إن الرئيس عباس سيجري لقاءاته مع الملك سلمان وولي العهد غدا الثلاثاء.

وذكر الآغا، أن الزيارة تأتي استمرارا لزيارات سابقة، "وهناك تواصل مستمر مع قيادة المملكة العربية السعودية لمواقفها المتميزة والراسخة تجاه فلسطين ولبحث آخر المستجدات السياسية" دون تحديد مدة الزيارة.

ووفق السفير الفلسطيني سيجري الرئيس عباس لقاءات أخرى (لم يحددها) وفق ما يسمح به الوقت.

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لصحيفة "القدس" الفلسطينية، فإن الزيارة كان يجري الترتيب لها منذ موسم الحج العام الماضي ولكنها تأجلت لظروف مختلفة.

ومن المقرر أن يرافق الرئيس عباس في زيارته إلى السعودية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج حيث تستمر الزيارة من 17 إلى 19 من الشهر الجاري إذ وجهت المملكة دعوة إلى الرئيس عباس لحضور مأدبة إفطار قبل حوالي أسبوعين.

وزيارة أبو مازن للمملكة هي الأولى له بعد مشاركته في القمة العربية - الصينية في شهر ديسمبر من عام 2022.