ولي العهد السعودي وأمير قطر يشددان على أهمية بذل الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد

شدد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الأربعاء، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أهمية بذل جميع الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن ولي العهد السعودي، بحث هاتفيا مع أمير دولة قطر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

وعادت المملكة العربية السعودية، وشددت على رأيها بخصوص التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران، بأن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الصراعات، مؤكدة على أن "التهدئة أولوية".

وأوضح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن وقف النار في قطاع غزة المحاصر منذ أشهر بفعل الحرب الإسرائيلية بات ضرورة.

ولفت أمس الثلاثاء، إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لوضع نهاية لمعاناة سكان غزة، مشيرا إلى أن الجهود الدولية لوقف إطلاق النار غير كافية على الإطلاق.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني، أن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الصراعات، مشدداً على أن التهدئة أولوية، في إشارة منه إلى التوتر الأخير الذي شهدته الأسابيع الماضية إثر الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في سوريا، والرد الإيراني بصواريخ مسيرات على قلب إسرائيل السبت الماضي.