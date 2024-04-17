رئيس الإمارات وولي العهد السعودي يؤكدان ضرورة تجنيب المنطقة مخاطر الحروب

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، خلال اتصال هاتفي، مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي "العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين"، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم إن الاتصال استعرض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخطورة انعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان ضرورة تحلي الأطراف كافة بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب وتبعاتها الوخيمة.

كما تناول الاتصال الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود والمساعي للوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية الكافية إلى سكان القطاع بشكل مستدام دون عوائق.

وشدد الجانبان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، بجانب العمل على إيجاد أفق سياسي للسلام العادل والشامل والدائم على أساس "حل الدولتين" الذي يضمن الاستقرار والأمن الإقليميين.