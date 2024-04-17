القيادة المركزية الأمريكية: الاشتباك مع طائرتين بدون طيار انطلقتا من مناطق الحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، اشتباك قواتها مع طائرتين بدون طيار انطلقتا من مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت "سنتكوم"، في بيان، أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت، صباح أمس الثلاثاء، في الاشتباك مع طائرتين بدون طيار، انطلقتا من مناطق يسيطر عليها "الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار" من قبل السفن الأمريكية أو سفن تحالف "حارس الازدهار" بقيادة واشنطن أو السفن التجارية في المنطقة.

وأشارت "سنتكوم" إلى أن قواتها اشتبكت مع الطائرتين عقب تقييمها بأنهما تمثلان "تهديدا وشيكا" للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه يتم اتخاذ تلك الإجراءات "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر حماية وأمنا للسفن الامريكية والتحالف والسفن التجارية" في المنطقة.

ولم يعلق الحوثيون فوراً على ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر عام 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.