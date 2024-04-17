تحذير من استغلال المخترقين للصور السيلفي على مواقع التواصل الاجتماعي

"صورة سيلفي تلتقطها ووجهك تكسوه ابتسامة لتنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تقلب حياتك رأسا على عقب"، هكذا حذر موقع "Doctor ASKY" الأمريكي من مخاطر استغلال القراصنة الإلكترونيين "الهاكرز" لتلك الصور لكشف بيانات الأفراد من أجل ارتكاب أنشطة احتيالية.

وأوضح الموقع الأمريكي في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه بفضل تطور الخوارزميات، أصبح بالإمكان استخراج صور عالية الجودة لبصمات الأصابع مباشرة من الصور بدقة.

وأشار إلى أن هذا التطور يشكل مخاطر كبيرة لأنه يسمح للقراصنة الإلكترونيين "الهاكرز" بنسخ بصمات الأصابع، واستخدامها في أنشطة احتيالية مختلفة، معتبرا أن هذا التطور يكشف عن بعدا جديدا للمخاوف المتعلقة بالخصوصية عبر الإنترنت.

وقال الموقع الأمريكي إنه بمجرد أن يتمكن الهاكرز من الوصول إلى بصمات أصابع شخص ما، يمكنهم نسخها رقميا واستخدامها لفتح قفل الهاتف الجوال والوصول إلى المعلومات الحساسة أو حتى الدخول إلى مواقع آمنة محمية بأنظمة الأمان البيومترية.

وحذر الموقع من إمكانية ارتكاب مجموعة من الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال المصرفي حيث يمكن للمجرم استخدام بصمة اصبع الضحية للوصول إلى حساباته المالية، وكذلك استخدام بطاقة الهاتف "SIM" والتحكم في رقم هاتفه، مما يسمح لهم باعتراض رموز المرور المرسلة إلى الهاتف، ويتيح لهم الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والحسابات الأخرى المهمة.

وأشار الموقع إلى إمكانية حدوث الاحتيال البيومتري إذا استخدم هؤلاء المجرمون بصمات أصابع الضحية للتلاعب بالأنظمة التي تعتمد على المصادقة البيومترية مثل جوازات السفر.

وأوصى الموقع الأمريكي باتباع تدابير لحماية الخصوصية في مواجهة تلك المخاطر، منها الانتباه إلى كيفية وضع اليد في صور السيلفي وتجنب إظهار أطراف الأصابع بوضوح، مع إمكانية استخدام المرشحات لطمس أجزاء في الصور.

كما شدد بوجه عام على ضرورة اليقظة والتكيف مع التهديدات التكولوجية الناشئة، والحذر بشأن ما يتم مشاركته في الصور.