كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن شعورها بالاعتماد على نفسها طوال حياتها، وعدم وجود سند لها من الأزواج، قائلة: «أنا طول عمري سند نفسي، وعمري ما اتسندت من زوج؛ علشان اختياراتي كلها كانت غلط».
وأكدت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن جميع زيجاتها لم توفق فيها باختيار الشريك المناسب، باستثناء والد ابنتها روتانا، متابعة:«عمري ما اخترت الراجل الصح اللي اتسند عليه باستثناء والد روتانا».
وعن تعدد زيجاتها، أوضحت «عبد الرازق» أن كل زوج من أزواجها قدم لها شيئًا مختلفًا، قائلة: «في منهم اللي منحني ماديات، ومنهم اللي حفلات وفي منهم الحب، حاجات كثيرة، لكن إلا أنك تعتمدي عليه كاملا».
وعلى صعيد آخر، نفت تحويل شخصية عايدة في مسلسلها «صيد العقارب» إلى امرأة منتقمة بطريقة بدائية، قائلة: «أنا رفضت السم كأسلوب انتقام لأنه كان أقرب توقع للجمهور، أنها طالما بتشتغل في العقارب يبقى هتسمهم.. وده كان هيتسبب أن السيناريو يكون ضعيف خاصة عندما تستخدم أقرب حاجة في إيدك لتنتقم بها.. ده ضعف».
وأوضحت أن السيناريست باهر دويدار لم يكن كاتبًا ضعيفًا، لافتة أنها اقترحت عليه فكرة جديدة للانتقام، قائلة: «قلت له لازم يكون الانتقام عن طريق شيء جديد غير اللي قدامنا.. وهو حب الفكرة».