كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن شعورها بالاعتماد على نفسها طوال حياتها، وعدم وجود سند ‏لها من الأزواج، قائلة: «أنا طول عمري سند نفسي، وعمري ما اتسندت من زوج؛ علشان ‏اختياراتي كلها كانت غلط».‏

وأكدت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON ‎E‏» مساء الثلاثاء، أن جميع زيجاتها لم توفق فيها باختيار الشريك المناسب، باستثناء والد ابنتها ‏روتانا، متابعة:«عمري ما اخترت الراجل الصح اللي اتسند عليه باستثناء والد روتانا». ‏

وعن تعدد زيجاتها، أوضحت «عبد الرازق» أن كل زوج من أزواجها قدم لها شيئًا مختلفًا، قائلة: ‏‏«في منهم اللي منحني ماديات، ومنهم اللي حفلات وفي منهم الحب، حاجات كثيرة، لكن إلا أنك ‏تعتمدي عليه كاملا».‏

وعلى صعيد آخر، نفت تحويل شخصية عايدة في مسلسلها «صيد العقارب» إلى امرأة منتقمة ‏بطريقة بدائية، قائلة: «أنا رفضت السم كأسلوب انتقام لأنه كان أقرب توقع للجمهور، أنها طالما ‏بتشتغل في العقارب يبقى هتسمهم.. وده كان هيتسبب أن السيناريو يكون ضعيف خاصة عندما ‏تستخدم أقرب حاجة في إيدك لتنتقم بها.. ده ضعف».‏

وأوضحت أن السيناريست باهر دويدار لم يكن كاتبًا ضعيفًا، لافتة أنها اقترحت عليه فكرة جديدة ‏للانتقام، قائلة: «قلت له لازم يكون الانتقام عن طريق شيء جديد غير اللي قدامنا.. وهو حب ‏الفكرة».‏