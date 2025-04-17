توريد 140 طن قمح لشون وصوامع الأقصر

قال عبدالرازق الصافي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر، إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء موسم التوريد أول أمس الثلاثاء، بلغ 140,8 طن، وذلك ضمن جهود الدولة لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية من المحصول المحلي.

وأكد الصافي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن المديرية تواصل تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين لضمان انتظام عمليات التوريد، مشددًا على أنه يتم استلام الأقماح المطابقة للمواصفات القانونية التي حددتها وزارة التموين لضمان جودة المحصول.

وأوضح أن من أبرز التيسيرات المقدمة هذا الموسم توفير سيارات نقل مجانية لنقل القمح من الحقول إلى الشون والصوامع، إلى جانب تسهيل إجراءات التوريد، وتقليل فترات الانتظار، وفتح نقاط تجميع جديدة في مختلف مراكز المحافظة لتخفيف الضغط وتسهيل الوصول، بالإضافة إلى صرف مستحقات المزارعين فور التوريد، وتوفير أكياس التعبئة مجانًا.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن وزارة التموين تعمل على زيادة الطاقة التخزينية لصوامع الأقصر بالتعاون مع الشركة القابضة للصوامع، بما يسهم في الحفاظ على جودة القمح وتقليل الفاقد.

كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية من الزراعة والوحدات المحلية لتقديم الدعم الفني للمزارعين طوال فترة الحصاد.