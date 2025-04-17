يواصل مزارعو جنوب سيناء حصاد القمح باستخدام الميكنة الزراعية الحديثة، وسط متابعة دورية من قبل الإدارات الزراعية لمتابعة أعمال الحصاد والدراس، وتقديم التوجيه والإرشاد للمزارعين بالوقت المناسب للحصاد، وعدم ترك المحصول لفترة طويلة، وحثهم على توريد القمح، والرد على كل الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بمحصول القمح.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا الموسم 680 فدانًا موزعًا على مستوى مدن المحافظة، وأغلبها بمدينتي طور سيناء ورأس سدر، بينما بلغ إجمالي عدد المساحة المنزرعة بالشعير 30 فدانًا.

وقال أحمد قاسم، صاحب مزرعة قمح بطور سيناء، إن إنتاجية فدان القمح هذا الموسم أقل بكثير من الموسم الماضي، بسبب عدم توافر الأسمدة اللازمة التي كانت توفرها مديرية الزراعة بسعر مدعم، مشيرًا إلى أن عدم توافر الأسمدة هذا العام لم يؤثر على الإنتاجية فقط، بل ساهم في عزوف العديد من المزارعين عن زراعة القمح، مما أدى إلى تراجع مساحة الأراضي المنزرعة قمح.

وأوضح "قاسم"، أن إنتاجية الفدان خلال الموسم الماضي تراوحت بين 10 إلى 12 أردبًا، لكنها تراجعت كثيرًا هذا الموسم نظرًا لعدم توافر الأسمدة، مؤكدًا أن التربة بجنوب سيناء لا تقارن بالدلتا والوادي، نظرًا لندرة المياه بها، وطبيعتها المناخية، فعندما كانت إنتاجية الفدان 10 أردب كان ذلك يعد إنجازًا بها.

وأشار إلى أن سعر تكلفة زراعة الفدان بالقمح أقل بكثير من العائد مما يعود بالخسارة على المزارع، خاصة مع ارتفاع تكلفة الكهرباء.

من جانبه أضاف أحمد الجوهري، صاحب مزرعة قمح بطور سيناء، أن عدم السماح بدخول الأسمدة عبر النفق هذا العام، أثر سلبيًا على الإنتاج الزراعي بالمحافظة بشكل عام، وليس على المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل القمح فقط؛ لذا نطالب بعودة السماح بدخول الأسمدة للمحافظة للمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية بدلًا من تقلصها.

بدوره أكد مهندس سعد عامر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن الأسمدة متوفرة لكن عدم استخراج المزارعين لكارت الفلاح أعاق صرف مستحقاتهم، خاصة أن صرف الأسمدة والتقاوي دخلت ضمن منظومة الحوكمة الإلكترونية، إضافة إلى توافر كل المغذيات والمخصبات في المحلات الخاصة ببيعها، مؤكدًا أنه جرى خلال شهر استخراج أكثر من 56 كارت فلاح.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الخميس، أنه جرى تشكيل لجنة خاصة بحصر جميع الأراضي الزراعة بوضع اليد، وتحديد جهة ولاية هذه الأراضي، واسم المزارع، ونوع الزراعة، بهدف مخاطبة جهة الولاية لإصدار كارت الفلاح للمزارعين، ويكون لهم الحق في الملكية الشرعية لهذه الأراضي بعد دفع قيمة التقنين، وذلك حفاظًا على حق الدولة وحق المزارع.

وأشار إلى أنه جرى أيضًا حصر الأراضي الزراعية التي جرى تقنين أوضاعها لاستخراج كارت الفلاح لأصحابها، مؤكدًا أن المديرية توفر كل الإمكانيات لجميع المزارعين بجانب الإرشاد وللتوعية، كما يجري صرف الأسمدة لكل من استخرج كارت الفلاح.