بريطانيا ترفض إصدار مذكرة اعتقال لوزير خارجية إسرائيل

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رفضت النيابة البريطانية إصدار مذكرة اعتقال لوزير خارجية دولة الاحتلال جدعون شاعر الذي يزور لندن، وذلك بعد طلب اعتقال تقدمت به مؤسسة "هند" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن جدعون ساعر الذي وصل في زيارة لبريطانيا لن يُعتقل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي رسالة وجهها لوزير الخارجية جدعون ساعر، أعلن مكتب المدعي العام البريطاني رفضه طلب الاعتقال المقدم ضده.

وتقدمت مؤسسة "هند رجب"، أمس الأربعاء، بطلب لإصدار مذكرة توقيف لساعر المتواجد في لندن.

وبحسب المؤسسة، فإن الطلب مقدم ضد وزير الخارجية بمسئوليته وأعضاء حكومة نتنياهو عن جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية.

وأعلن ساعر أنه لا ينوي تقصير زيارته أو تغيير خططه بأي شكل من الأشكال.