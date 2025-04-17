رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يشعر بخيبة أمل إزاء اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد

أبدى رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر، عدم رضاه عن اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال شوستر في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية إن أوراق مجموعات العمل كانت واضحة للغاية فيما يتعلق بإسرائيل ومعاداة السامية المرتبطة بإسرائيل، إلا أنه أعرب عن خيبة أمله إزاء استخدام صيغ مألوفة وغامضة في أغلب ما جاء في الاتفاق فيما يتعلق باليهود في ألمانيا. ومع ذلك، أشار بشكل إيجابي إلى تشديد فقرة التحريض على الكراهية.

وعلى خلفية مذكرة التوقيف الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزيارته المحتملة لألمانيا، اقترح شوستر بدائل، مثل زيارة مستقبلية من الممثل الأعلى لدولة إسرائيل، الرئيس إسحاق هرتسوج، مضيفا أن زيارة من المستشار المستقبلي فريدريش ميرتس إلى إسرائيل من شأنها أيضا أن تمثل إشارة جيدة.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة. وبعد فوزه في الانتخابات في نهاية فبراير الماضي قال ميرتس في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية: "من غير المعقول بالنسبة لي أن رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا في دولة إسرائيل لا يستطيع زيارة ألمانيا.. سنعمل على إيجاد السبل التي تتوافق مع القانون الدولي لمواصلة استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ألمانيا".