أمريكا: إجلاء ركاب طائرة بعد عودتها اضطراريا بسبب حريق بمحركها

اضطرت رحلة جوية تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز، إلى إجلاء الركاب، اليوم الخميس، بعد أن أجبرها اندلاع حريق في المحرك على العودة إلى مطار في هيوستن.

وكانت الطائرة، غادرت مطار هوبي متجهة إلى كابو سان لوكاس في المكسيك، عندما اضطرت للعودة حوالي الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي، بسبب الحريق، وفقا لإدارة الإطفاء في هيوستن.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان، إن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق عند هبوط الطائرة، إضافة إلى حريق صغير في الأعشاب بالقرب من المدرج.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. وقالت شركة ساوث ويست إيرلاينز في بيان إن طاقم الرحلة ساعد في إجلاء 134 راكبا كانوا على متن الطائرة.