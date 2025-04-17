تنطلق في السادسة مساء الأحد المقبل فعاليات "ملتقى سيناء الأول لفنون البادية" بقصر ثقافة العريش ، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

وتحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، يشهد الملتقى مجموعة من الفعاليات تتنوع ما بين الندوات العلمية، والعروض الفنية بمشاركة فرق هيئة قصور الثقافة، وأمسيات شعرية بحضور نخبة من شعراء البادية، بالإضافة إلى الورش الفنية، وورش الحكي التفاعلية المخصصة للأطفال، دوري الألعاب الشعبية، ولقاءات مع نماذج مشرفة من مشروع "أهل مصر".

ويفتتح الملتقى بمعرض للحرف التراثية والفنية البدوية، يعقبه ندوة بعنوان "قضايا المصطلح الخاصة بفنون البادية.. رؤى ومفاهيم" يديرها الشاعر د. مسعود شومان، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقتي العريش ومطروح للفنون الشعبية.

ويشهد اليوم الثاني 21 أبريل ندوة بعنوان "فنون الشعر في بادية سيناء"، بجانب عروض فنية لفرق بدو الفيوم التلقائية، الطور التلقائية، ومطروح للفنون الشعبية.

وتتواصل الفعاليات في اليوم التالي مع ندوة بعنوان "فنون الحكي الشعبي.. رؤى وتجليات"، يعقبها عروض فنية لفرق بدو الفيوم التلقائية، الطور التلقائية، والغردقة للفنون الشعبية.

ويشهد اليوم الرابع 23 أبريل، ندوة بعنوان "آليات جمع وتدوين وحفظ المأثور وتراث البادية"، يعقبها عروض فنية لفرق الغردقة، الوادي الجديد والعريش للفنون الشعبية.

ويشمل اليوم الخامس من الملتقى، معرضا نتاج الورش الفنية والحرفية، وعروضا فنية لفرقتي العريش والوادي الجديد للفنون الشعبية.

كما يتضمن الملتقى عرض فيلم "الممر"، بالمجان، في تمام الثالثة مساء، ضمن فعاليات اليوم الافتتاحي، عبر مشروع "سينما الشعب"، بجانب مجموعة من الأفلام التسجيلية تقدم بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية، تزامنا مع الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء، ومنها: عقيدة مصرية، أجيال النصر، حكاية علم، الشهيد، القرار، مشوار البطولة، نداء الواجب، أکتوبر ۲۰۱۹، أکتوبر ۲۰۲۱، سيرة شهيد، شهید ۲۰۱۹، والشهيد خالد.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام الملتقى، مساء الأحد ٢٧ أبريل، ويستهل بافتتاح معرض نتاج الورش الفنية، يعقبه عرض فيلم تسجيلي بعنوان "أبطال كل الأزمان" إخراج محمد الدرة، وفقرة غنائية للفنان أحمد إبراهيم بمصاحبة فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، بقيادة المايسترو وائل عوض، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقتي العريش للموسيقى العربية، والفنون الشعبية، وتختتم الفعاليات بتكريم عدد من رموز المحافظة من الكتاب والفنانين، وإعلان توصيات الندوات العلمية.