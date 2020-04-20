قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها لم تقدم أي مشهد إغراء بدور جميلة الذي تقدمه في مسلسل «الفتوة»، موضحة أن الدراما داخل المسلسل لا تعتمد على تقديم الإغراء بالشخصية.

وأضافت نجلاء، خلال لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن الرقص الموجود خلال تلك الحقبة الزمنية أدائي يعتمد بشكل أكبر على حركة الأكتاف وحركة اليدين، ذاكرة أن نظرات جميلة في المسلسل لحسن الجبالي، الذي يجسده الفنان ياسر جلال، نظرة حنين لحب الماضي.

وتابعت: «جميلة مفهاش إغراء لكن شكلها حلو»، مؤكدة أنها لا تضايق عندما يصفها أحد بالحلوة؛ لأنها أنثى تربت على أن تكون بهذه الصفات.

واستطردت: «دي خلقة ربنا، وأنا صنف بشري أنثوي، لا يمكن أن أتشبه بالرجال، تربينا أن الفتاة تجلس بصورة معينة وتتحدث بصورة معينة ولا ترفع صوتها عند الحديث، ما جعل المرأة لينة عن الرجل بكثير».

يُذكر أن مسلسل «الفتوة» تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من: ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وإنعام سالوسة، ونجلاء بدر.