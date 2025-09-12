إسرائيل تزعم اعتقال خلايا تابعة لـ فيلق القدس الإيراني بسوريا

زعم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتقال خلايا تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني خلال الأسابيع والأشهر الماضية في الأراضي السورية.

وقال في بيان: "في إطار سلسلة من العمليات الخاصة التي تم تنفيذها على الأراضي السورية خلال الأسابيع الماضية، تم القبض على عناصر تابعة لفيلق القدس الإيراني، حيث تم نقل العناصر للتحقيق (إلى داخل إسرائيل)".

وزعم الجيش أنه "تم توجيه هذه الخلايا من قبل الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس، لتنفيذ عمليات ضد دولة إسرائيل".

وذكر أنه في مارس وأبريل الماضيين، "ألقي القبض على عنصرين ميدانيين تابعين للوحدة 840 على الأراضي السورية، وهما زيدان الطويل ومحمد الكريان".

كما زعم أنه "في إطار التحقيقات مع الأشخاص الذين تم القبض عليهم، تبين أن بعضهم لم يكونوا يعرفون لصالح من يعملون، وأن تجنيدهم للعمل مع الوحدة 840 تم في الكثير من الأحيان دون أن يتم كشف الدوافع الحقيقية للوحدة، وبواسطة الرشوة المالية".

وأضاف في هذا السياق، أن "الوحدة 840 تتولى المسؤولية عن تطوير وتوجيه العمل ضد إسرائيليين في الداخل والخارج".

وتتناقض مزاعم إسرائيل مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية الإيرانية من سوريا قبيل فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد وسقوط نظامه أواخر 2024.

ومنذ ذلك التاريخ، تواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد السيادة السورية، حيث أعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع دمشق عام 1974، بينما أكدت الأخيرة التزامها بالاتفاقية، ودعت إلى وقف انتهاكات تل أبيب.

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة القائمة منذ 8 ديسمبر 2024 أي تهديد لتل أبيب، ورغم ذلك توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع عسكرية وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.