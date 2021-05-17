عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مقطع فيديو يرصد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لسيارة مدنية ومقهى في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد نحو 3 مواطنين.

واستشهد 4 مواطنين، ظهر اليوم الاثنين، وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على مدينة غزة وبلدة جباليا.

وأفاد مراسل الوكالة، بأن مواطنا استشهد جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ مركبة مدنية بالقرب من الميناء غرب مدينة غزة، وآخرين كانا متواجدين بالقرب من المكان.

وأضاف، أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في بلدتي بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي شرق بيت لاهيا.