استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية بقطاع غزة

استشهدت طفلة ومسن فلسطيني وأصيب العشرات، اليوم الإثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت عمارة سكنية في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ وبدون سابق إنذار، عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق مقابل عيادة الرمال التابعة لوزارة الصحة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة داخل العيادة.

كما استشهد مواطنان متأثرين بجراحهما، اليوم، في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشارت (وفا) إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مستشفى شهداء الأقصى وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح خطيرة أدت إلى استشهادهما بعد ساعات من وصولهما المستشفى.

وفي مدينة الخليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.