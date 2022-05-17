الزمالك يواصل التعثر ويخسر أمام الطلائع بهدف

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واصل فريق الزمالك تعثره وتلقى الخسارة الثانية على التوالي أمام طلائع الجيش بهدف دون رد ، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الممتاز.

قدم الأبيض مباراة متوسطة لم يتحسن فيها كثيرا أدائه مقارنة بالمباراة الماضية امام انبي التي خسرها الفريق بهدفين دون رد.

البداية جاءت سريعة وحماسية واستطاع الطلائع ان يكون صاحب المبادرة بتسديدة في الدقيقة الأولى عن طريق أحمد سمير قابلها تصدي رائع من محمد عواد.

رد الزمالك بمحاولة أولى على استحياء بتسديدة عبدالله جمعة الذي لعب اساسيا في مركز الجناح الأيسر.

ظل الطلائع صاحب الأفضلية الهجومية بمحاولات على فترات أبرزها عن طريق أحمد سمير ايضا بأكثر من تسديدة في الدقيقة ١٨ ثم ٢٨.

نشط الزمالك هجوميا في الدقائق الأخيرة وتحديدا منذ الدقيقة ٣٧ حيث بدأت المحاولات الهجومية لفريق المدرب جوسفالدو فيريرا تكون أكثر جرأة بركنيات متتالية وأكثر من رأسية وتسديدة وعرضية عبر محاور الخطورة زيزو وإمام عاشور وعمر السعيد.

انتهى الشوط الاول سلبيا وشهد بعض اللقطات الجدلية أبرزها مطالبة النيجيري فيكتوري لاعب الطلائع بركلة جزاء اثر كرة مشتركة مع الونش، وأشار الحكم محمد الحنفي باستمرار اللعب، بينما طالب الأبيض أيضا بركلة جزاء بعد رأسية اصطدمت بكتف علي الفيل مدافع الطلائع.

مع بداية الشوط الثاني دفع فيريرا بالمغربي أشرف بن شرقي بدلا من عبدالله جمعة.

وفي الدقيقة ٤٧ أهدر عمر السعيد فرصة محققة من انفراد مستغلا خطأ مصطفى الزناري ليسدد فوق العارضة.

كما أخطأ الحارس محمد بسام في التعامل مع كرة عرضية بالدقيقة ٥٢ ابعدها الدفاع من أمام المرمى.

ودفع فيريرا بايمن حفني وسيف الجزيري بدلا من عمر السعيد ومحمد أشرف روقا في الدقيقة ٥٨

الطلائع يتقدم على الزمالك

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة ٦٩ نجح أحمد سمير في تمرير كرة للنيجيري المنفرد فيكتوري الذي يسجل الأول ويتقدم للجيش.

النيجيري سبق له التسجيل في مرمى الزمالك خلال مباراة الفريقين ببطولة كأس رابطة الأندية وفي مرمى عواد بالتحديد.

انتفض الزمالك بحثا عن التعادل لكن الكثافة الدفاعية للطلائع وغياب الحلول ظل أزمة تواجه الأبيض في الثلث الهجومي.

وشارك محمد أوناجم بدلا من يوسف أوباما لزيادة الفعالية الهجومية أملا في تغيير النتيجة.

زادت محاولات الزمالك الهجومية قابلها تبديلات دفاعية من طارق العشري لتأمين التقدم

سدد زيزو في الدقيقة ٨٨ من تهيئة بن شرقي لكنها مرت فوق العارضة بقليل، تابعة اوناجم بتسديدة يسارية سهلة، ثم فرصة خطيرة لبن شرقي من عرضية زيزو لكن المغربي فشل في السيطرة على الكرة أمام المرمى

الزمالك تجمد رصيده عند ٤١ نقطة في الصدارة اما طلائع الجيش فيصل للنقطة ٢٤.