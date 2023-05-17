 أبو الغيط: الشعب السوداني يواجه الموت والتشريد جراء صراع لم يتسبب فيه - بوابة الشروق
الأربعاء 17 مايو 2023 3:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

أبو الغيط: الشعب السوداني يواجه الموت والتشريد جراء صراع لم يتسبب فيه

الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط
الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 3:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 3:11 م

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الشعب السوداني واجه الموت والتشريد جراء صراع لم يتسببوا فيه.

وأضاف في كلمته خلال انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، اليوم الأربعاء، أن الصراع المسلح في السودان أدمى قلوب العرب، داعيا لاستغلال الفرصة في قمة جدة للحد من المظاهر المسلحة وتحقيق الهدوء.

وأشار إلى أن العرب لن يتركوا إخوانهم في السودان وحدهم، حيث تتم متابعة الأمر بجانب تقديم الدعم اللازم.

ولفت إلى أن الأزمات في سوريا واليمن وليبيا تشهد مرحلة جمود تسمح بواقع جديد، بما في ذلك مقاربة جديدة في سوريا تعزز من تحقيق التسوية ومعالجة التبعات التي أثرت على سوريا ودول الجوار.

ونوه بأن سوريا لها إسهام حضاري بارز في المنطقة على مدار تاريخها، مبديا تطعله لتفاعل سوري بناء بما يعزز مصالح شعبها بجانب تحقيق الاستقرار في المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك