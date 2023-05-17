أبو الغيط: الشعب السوداني يواجه الموت والتشريد جراء صراع لم يتسبب فيه

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الشعب السوداني واجه الموت والتشريد جراء صراع لم يتسببوا فيه.

وأضاف في كلمته خلال انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، اليوم الأربعاء، أن الصراع المسلح في السودان أدمى قلوب العرب، داعيا لاستغلال الفرصة في قمة جدة للحد من المظاهر المسلحة وتحقيق الهدوء.

وأشار إلى أن العرب لن يتركوا إخوانهم في السودان وحدهم، حيث تتم متابعة الأمر بجانب تقديم الدعم اللازم.

ولفت إلى أن الأزمات في سوريا واليمن وليبيا تشهد مرحلة جمود تسمح بواقع جديد، بما في ذلك مقاربة جديدة في سوريا تعزز من تحقيق التسوية ومعالجة التبعات التي أثرت على سوريا ودول الجوار.

ونوه بأن سوريا لها إسهام حضاري بارز في المنطقة على مدار تاريخها، مبديا تطعله لتفاعل سوري بناء بما يعزز مصالح شعبها بجانب تحقيق الاستقرار في المنطقة.