أعلنت نقابة المحامين، عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من غدًا الأحد، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وقال بيان صادر عن النقابة، إن عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية تستمر أيام 18، 19 /5/ 2025.



وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأكدت النقابة، أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف جميع الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

وشددت نقابة المحامين، على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.