إسبانيا تتعهد بتقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة لإنهاء حصار غزة

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، نية بلاده تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة لإنهاء الحصار الإنساني على غزة، مشددًا على ضرورة وقف دوامة العنف في القطاع.

وذكر سانشيز، خلال مشاركته أعمال القمة الـ 34 لجامعةِ الدول العربية في بغداد اليوم السبت، أن «أرقام الشهداء في غزة هائلة وغير مقبولة وتنتهك القانون الدولي».

ودعا إلى دعم حل الدولتين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معبرا عن دعمه مؤتمر السلام الذي ترأسه السعودية وفرنسا لحل الدولتين.

وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف المذابح في غزة، وذلك حسبما نشرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.