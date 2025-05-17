ضبط 12 طن قمح بمحال أعلاف لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية، ومراقبة حركة تداول السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح المحلي المورد، لضمان استخدامه في الأغراض المخصصة له فقط، ومواجهة أي مخالفات تمس الأمن الغذائي،

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملات مكثفة بمركزي أبو المطامير والنوبارية، أسفرت عن ضبط كميات من القمح المحلي داخل محال أعلاف، لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، بالمخالفة للقانون، وذلك على النحو التالي:

9693 طنًا من القمح المحلي موسم 2025، تم ضبطها داخل أحد محال الأعلاف بأبو المطامير والنوبارية.

2630 طنًا من القمح المخلوط بالأعلاف، تم ضبطها بأحد المحال بأبو المطامير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت محافظ البحيرة أهمية تكثيف الحملات الرقابية لمنع تداول القمح خارج الأطر القانونية، أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له، أو تهريبه إلى خارج المحافظات بشكل غير قانوني