علق الإعلامي عمرو أديب، على احتفال العالم باليوم العالمي للأب، معقبًا: «العالم كله بره بيحتفل بعيد الأب وبيتم تكريمه، بيقولوا ليه شكرًا، هنا ولا أي حاجة عيد الأم بس اللي بيهتموا بيه».

وأضاف مازحًا في برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس الأحد، «مش عايزين هدايا، إحنا بس عايزين كل سنة وأنت يا بابا، أي حاجة ما يبقاش صمت كده خالص، ولا إحنا في بلد عيد الأم، عيد الأب في مصر زي الهوى».

ويحتفل باليوم العالمي للأب 21 يونيو، وهو اليوم الذي يخصص لتكريم الآباء ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.