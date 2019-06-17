ديلي ميل: بريطانيا لن تغادر الاتحاد الأوروبي هذا العام

توقعت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا العام، على الرغم من وعود بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق والمرشح الأبرز لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة، بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد قبل 31 أكتوبر المقبل.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته، أمس الأحد، إن بريطانيا لن تغادر الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019، حتى في حالة اللجوء إلى خيار عدم وجود صفقة، والذي لمح «جونسون» لاحتمالية اللجوء إليه.

ورجح عدد كبير من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، تراجع «جونسون» عن اقتراح الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة؛ لاحتمالية أن يؤدي ذلك إلى تصويت نواب البرلمان على سحب الثقة منه وإنهاء ولايته، في حالة توليه لمنصب رئيس الحكومة.

وتوقع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، قيام «جونسون» بتقديم نسخة معدلة من الصفقة الحالية التي لم تكن تيريزا ماي قادرة على تقديمها.

وقال مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، إن «الكثيرين يتخوفون من بوريس جونسون، إلا أننا لا نعتقد أنه الأسوأ على الإطلاق».

وأضاف «نعتقد أن بوريس قادر على تقديم ما لم تستطع تيريزا ماي تقديمه».

وتعهد المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، في وقت سابق، بمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي قبل يوم 31 أكتوبر المقبل، مهما كان الثمن، سواء كان بصفقة أو بدون صفقة.



