أمين الفتوى: «المتطرفون حاولوا اختراق حياتنا عشان ينكدوا علينا»

• حريصون على توعية المواطنين بأن المتطرفين يريدون أن يسرقوا منهم الحياة

• يجب الحفاظ على التدين الراقي والبحث عن كيفية إعادة الجمال والسعادة

قال خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فتوى تحريم ختان الإناث، والاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم، والاحتفال بأعياد الميلاد تثير حفيظة المتطرفين؛ لأنهم أعداء أي احتفال وسرور.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأحد، «كثير من المتطرفين حاولوا اختراق حياتنا ليحرمون علينا كثير من المعاملات التي نتعايش بها مثل تهنئة بعضنا البعض بالأعياد سواء الخاصة أو العامة لينكدوا علينا في كل شيء، ويرددون حرام حرام حرام».

وتابع: «نحرص على توعية المواطنين بأن المتطرفين يريدون أن يسرقوا منهم الحياة»، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على التدين الراقي والبحث عن كيفية إعادة الجمال والسعادة في الحياة في إطار الأخلاق والدين، خاصة وأن المصريين يسعون للفرحة والمرح دائمًا.