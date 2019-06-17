طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات: أسئلة الأحياء والديناميكا تأتي غير مباشرة والفلسفة من المواد السهلة

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم فى مواد الأحياء لطلاب شعبة العلمى علوم، والرياضيات التطبيقية "الدينامكيا" لطلاب شعبة العلمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

"الشروق" التقت بعدد من الطلاب بمدرستي رفاعة الطهطاوي، والمستقبل الابتدائية، بإمبابة، قبل بدء الامتحان بنصف ساعة، وأكد طلاب الشعبة الأدبية، أن مادة الفلسفة والمنطق، من المواد السهلة التي تحتاج فقط إلى تركيز، كونها مادة تتميز بكم معلومات كبيرة داخل الموضوعات.

وأكدت إيمان محمد، بمدرسة المستقبل الابتدائية، بمدينة إمبابة، طالبة بالشعبة الأدبية، إن مادة الفلسفة والمنطق من المواد السهلة فى مراجعتها ولكنها تحتاج إلى دقة وتركيز حتى يستطيع الطالب الكتابة فى الامتحان، موضحة أنها تتمنى أن تكون الأسئلة مباشرة وواضحة.

فيما أكد طلاب من شعبة العلمى علوم، تخوفهم من امتحان مادة الأحياء، موضحين أنها أحيانًا تأتي بجزئيات صعبة وغير واضحة.

وأضافت أماني حسين، الطالبة بمدرسة أحمد زويل، أن مادة الأحياء صعبة اوتحتاج إلى تركيز، قائلة: "هنعمل اللى علينا وهنسيب الباقى على ربنا"، مشيرة إلى تسهيل فكرة البوكليت -إلى حد ما- "جو" الأسئلة الصعبة لأن طبيعة البوكليت أو الكراسة الامتحانية تكون فيها الإجابات قصيرة ومن ثم فهذا الأمر أمل كبير بالنسبة لهم تزامنا مع تخوفهم من صعوبة المادة.

وقالت بثينة محمد، الطالبة بمدرسة المستقبل، شعبة علمي رياضة، إن مادة "الديناميكا" تحتاج إلى تركيز ووقت كافي، كونها مادة بها بعض من الأسئلة المعقدة، وجزئيات غير مباشرة؛ ما يربك الطالب وبالتالي لا يستطيعوا الحصول على مجموع يقربه من كليات القمة.