موريتانيا تسمح بازدواج جنسية مواطنيها بشروط

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أقر مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء تعديلات على قانون الجنسية الموريتانية يسمح للموريتانيين بازدواجية الجنسية بعد أن كانوا يفقدون جنسيتهم الأصلية تلقائيا بمجرد حصولهم على جنسية أخرى.

وقال وزير العدل الموريتاني محمد محمود بن عبد الله بين بيه إن المجلس أجاز اليوم في اجتماعه بقصر الرئاسة تعديلا على قانون الجنسية الموريتانية سيسمح بإزدواجية الجنسية للموريتانيين بشروط تستثني رئيس الجمهورية والوزراء وجميع الوظائف الانتخابية (نواب البرلمان رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية).

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن القانون عكفت عليه لجنة قانونية لمدة سنة وأربعة أشهر من أجل دراسة العواقب المترتبة عليه.

ويطالب الكثير من الموريتانيين المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وبعض دول الخليج بالسماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية الموريتانية أي جنسيتهم الأصلية التي يفقدونها تلقائيا بعد حصولهم على جنسية ثانية.