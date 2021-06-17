 موريتانيا تسمح بازدواج جنسية مواطنيها بشروط - بوابة الشروق
الخميس 17 يونيو 2021 1:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

موريتانيا تسمح بازدواج جنسية مواطنيها بشروط

(د ب أ)
نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 12:34 ص | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 12:34 ص

أقر مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء تعديلات على قانون الجنسية الموريتانية يسمح للموريتانيين بازدواجية الجنسية بعد أن كانوا يفقدون جنسيتهم الأصلية تلقائيا بمجرد حصولهم على جنسية أخرى.

وقال وزير العدل الموريتاني محمد محمود بن عبد الله بين بيه إن المجلس أجاز اليوم في اجتماعه بقصر الرئاسة تعديلا على قانون الجنسية الموريتانية سيسمح بإزدواجية الجنسية للموريتانيين بشروط تستثني رئيس الجمهورية والوزراء وجميع الوظائف الانتخابية (نواب البرلمان رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية).

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن القانون عكفت عليه لجنة قانونية لمدة سنة وأربعة أشهر من أجل دراسة العواقب المترتبة عليه.

ويطالب الكثير من الموريتانيين المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وبعض دول الخليج بالسماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية الموريتانية أي جنسيتهم الأصلية التي يفقدونها تلقائيا بعد حصولهم على جنسية ثانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك