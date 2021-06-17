محافظ مطروح يبحث مع وزير البيئة الأردني تنمية المراعي الطبيعية في البلدين

التقي خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء والوفد المرافق له، خلال زيارته للاأدن مع الدكتور نببل مصاروة وزير البيئة، حيث تم بحث إنجازات مشروع الأنظمة السليمة لتنمية المراعي الذي ينفذ في الأردن ومصر، بحضور الدكتور هانى الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وأكد مصاروة أهمية الدور التشاركي بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية والمجتمعات المحلية في البلدين، الشقيقين لإدارة قطاع المراعي، من أجل تحقيق الأثر الإيجابي لقطاع الثروة الحيوانية.

من جهته، أكد شعيب أهمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين،لتحسين قطاع المراعي، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الوضع الاقتصادي لدى مربي الثروة الحيوانية.

بينما أشاد الدكتور الشاعر، على دور الشركاء في الاردن ومصر لتنفيذ المشروع، بالتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة والصندوق الأردني الهاشمي لتنمية البادية الأردنية والحديقة النباتية الملكية في الأردن، ومركز بحوث الصحراء ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في مصر.