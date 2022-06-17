مصادر يمنية: الحوثيون نشروا الأطفال المجندة على جبهات القتال خلال فترة الهدنة

أفادت مصادر يمنية بتجنيد ميليشيات الحوثي لمئات الأطفال في عمر 10 سنوات، خلال الشهرين الماضيين.

وأضافت المصادر - وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية، اليوم الجمعة - أنهم قاموا بنشر الأطفال على خطوط الجبهة ضمن حشد للقوات خلال الهدنة التي توسطتها الأمم المتحدة، منذ أبريل الماضي.

وأوضحت أن الحوثيين استخدموا ما يسمى بالمعسكرات الصيفية لنشر أيديولوجيتهم الدينية وتجنيد صبية للقتال .. لافتة إلى أن هذه المعسكرات أقيمت في المدارس والمساجد في أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، خاصة شمال ووسط البلاد والعاصمة صنعاء.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في وقت سابق، بمقتل نحو ألفي طفل جندهم الحوثيون في أرض المعركة بين يناير 2020 ومايو 2021.

وفي سياق آخر، دعت وزارة الخارجية اليمنية الدول الأوروبية إلى حظر بيع الأثار المهربة من البلد والمعروضة للبيع في مزادات تجارية في أوروبا، مطالبة بتسليمها إلى سلطاتها المختصة، كونها آثارا يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.. واتهمت الميليشيات الحوثية بتدمير كثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها والتورط في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها.

