سكاري وبنشيتش تتأهلان إلى المربع الذهبي ببطولة برلين للتنس

تأهلت اليونانية ماريا سكاري إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في سجل مشاركاتها على الملاعب العشبية، بعدما تغلبت على الروسية داريا كستكينا 6 / صفر و6 / 3 اليوم الجمعة في دور الثمانية من بطولة برلين للتنس.

ونجحت سكاري في تحقيق الفوز دون عناء كبير في استاد شتيفي جراف، ليكون الانتصار الأول لها خلال خمس مباريات جمعتها مع كستكينا.

وتلتقي سكاري في الدور قبل النهائي ، السويسرية بليندا بنشيتش، وصيفة بطلة الموسم الماضي، والتي تأهلت بالفوز على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 3 / 6 و6 / 3 و6 / 3 .

ولن تتمكن كستكينا وكوديرميتوفا، التي أطاحت بمواطنتها ليودميلا سامسونوفا بطلة برلين في العام الماضي من دور الستة عشر، من المشاركة في بطولة ويمبلدون التي تنطلق في 27 يونيو الجاري، بسبب حظر مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروس في البطولة في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتلتقي النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة الأولى للبطولة، البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش في دور الثمانية في وقت لاحق كما تلتقي الأمريكية كوكو جوف مع التشيكية كارولينا بليسكوفا.