وصول عدد من القادة الأفارقة إلى بطرسبورج للاجتماع مع بوتين

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أكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، السكرتير التنفيذي للجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وصول وفد من القادة الأفارقة إلى بطرسبورج للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال كوبياكوف للصحفيين في المؤتمر الصحفي الختامي لمنتدى بطرسبورج اليوم السبت: "وصل قادة من 6 دول إفريقية إلى بطرسبورغ للقاء رئيس روسيا. والآن سيعقدون اجتماعا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ومن المتوقع أن يتناول اجتماع بوتين مع القادة الأفارقة مبادرتهم السلمية بشأن أوكرانيا بالإضافة إلى مستقبل صفقة الحبوب.

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة بجانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رؤساء جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا والسنغال ماكي سال وزامبيا هاكيندي هيشيليما وجزر القمر غزالي عثمان (الذي يترأس الاتحاد الإفريقي حاليا)، فيما يمثل الكونغو الديمقراطية رئيس ديوان الرئاسة الجنرال فلوران نتسيبا، ويمثل رئيس وزراء سابق الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي أظهر فحص خضع له مؤخرا إصابته بفيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر بيسكوف أن بوتين سيعقد اليوم أيضا لقاء ثنائيا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وأمس الجمعة زار الوفد الإفريقي كييف حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقال رامافوزا إن القادة الأفارقة أبلغوا زيلينسكي، خلال الاجتماع بضرورة إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن.

وأشار رامابوزا في وقت سابق إلى أن الغرض من رحلتهم إلى أوكرانيا وروسيا هو محاولة تحديد إطار العمل لإنهاء الأزمة سلميا.

وقال مصدران دبلوماسيان لوكالة "تاس" الروسية، إن جدول أعمال محادثات اليوم في بطرسبورج يتضمن مسألة الأمن الغذائي وتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق كشفت وكالة "رويترز" بعض تفاصيل المبادرة الإفريقية نقلا عن "الوثيقة الإطارية" التي قالت إنها اطلعت عليها. ووفقا لـ"رويترز"، فقد يقترح القادة الأفارقة إجراءات لبناء الثقة، يمكن أن يؤدي تنفيذها إلى وضع الأساس للمفاوضات بين موسكو وكييف.