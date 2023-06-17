رئيس السنغال: الالتزام بالمواثيق الأممية أساس للحوار بين روسيا وأوكرانيا

أكد رئيس السنغال ماكي سال، أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة أساس للحوار بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن ثقته بالتزام روسيا به، بصفتها بلدا مؤسسا للمنظمة، وعضوا دائما في مجلس الأمن.

وقال خلال اجتماع وفد من القادة الأفارقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد تمت تسمية العديد من الشروط للحوار، وبينها مراعاة ميثاق الأمم المتحدة. أنا على يقين تام بأن روسيا التي شاركت في تأسيس هذه المنظمة، والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، تلتزم بهذا الميثاق"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفدا من القادة الأفارقة قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.