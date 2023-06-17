 رئيس السنغال: الالتزام بالمواثيق الأممية أساس للحوار بين روسيا وأوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 17 يونيو 2023 9:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

رئيس السنغال: الالتزام بالمواثيق الأممية أساس للحوار بين روسيا وأوكرانيا

وكالات:
نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 9:04 م | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 9:04 م

أكد رئيس السنغال ماكي سال، أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة أساس للحوار بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن ثقته بالتزام روسيا به، بصفتها بلدا مؤسسا للمنظمة، وعضوا دائما في مجلس الأمن.

وقال خلال اجتماع وفد من القادة الأفارقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد تمت تسمية العديد من الشروط للحوار، وبينها مراعاة ميثاق الأمم المتحدة. أنا على يقين تام بأن روسيا التي شاركت في تأسيس هذه المنظمة، والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، تلتزم بهذا الميثاق"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفدا من القادة الأفارقة قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك