تقرير إسرائيلي: مخطط لزراعة أشجار بغلاف غزة للتشويش على صواريخ المقاومة

- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

كشفت القناة "13" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مسئولين في جيش الإحتلال الإسرائيلي تجوّلوا مؤخرًا في مستوطنات غلاف غزة لعمل مخطط لزراعة آلاف الأشجار حول تلك المستوطنات لـ"حمايتها من الصواريخ الموجهة من غزة".

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه تقرر زراعة عدد كبير من الأشجار حول المنازل في الكثير من كيبوتسات الغلاف المكشوفة للصواريخ الموجهة، حيث تكمن الفكرة في تشويش وحجب الرؤية أمام مطلقي تلك الصواريخ.

وقالت القناة إن القرار جاء استخلاصاً لعبر مقتل إسرائيلي بصاروخ موجه شرقي غزة خلال موجة التصعيد قبل أكثر من شهرين.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت أن مستوطني "غلاف غزة" فقدوا الشعور بالأمن بعد مرور خمس سنوات على الحرب الأخيرة التي وقعت صيف عام 2014.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه لم يتبق شيء من الشعور بالأمن في صفوف مستوطني الغلاف، إذ تمتعوا بالهدوء على طول ثلاث سنوات ونصف بعد الحرب لتنقلب الأمور بعدها بعد بدء مسيرات العودة على الحدود، وما رافقها من وسائل حارقة وجولات تصعيد خطيرة.

فى سياق متصل، توغلت عدة آليات للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، لمسافة محدودة شمالي قطاع غزة.

وتوغلت عدة جرافات إسرائيلية انطلاقا من موقع 16 العسكري، فيما تشرع بأعمال تجريف وتسوية في المكان، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفى القدس المحتلة، اقتحمت مخابرات الاحتلال، اليوم، المسجد الأقصى المبارك وتمركزت عند مدخل مصلى باب الرحمة، فيما جدد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد.

وأفاد شهود عيان لوكالة "معا" الفلسطينية أن أفراد من مخابرات الاحتلال تمركزت عند الدرج المفضي الى مصلى باب الرحمة، وقبل ذلك قام اثنان من عناصر شرطة الاحتلال بجولة داخل مصلى باب الرحمة.

وأوضح الشهود أن الشرطة قامت بالتجول داخل المصلى بالاحذية في استفزاز لمشاعر المصلين.

واقتحم 36 مستوطنا و7 من الطلبة اليهود، المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

من جهة أخرى، كشف استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يكون قادرا على تشكيل حكومة جديدة دون دعم وزير دفاعه السابق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان.

وبحسب استطلاع أجرته قناة "كيشت"، ونشرت هيئة البث الإسرائيلي نتائجه، فإن معسكر أحزاب اليمين، دون حزب إسرائيل بيتنا، سيحصل على 55 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، ما يعني عدم قدرة نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي.

وكان ليبرمان استقال من منصب وزير الدفاع في أكتوبر الماضي، احتجاجا على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين وهو يهاجم سياسات نتنياهو.

وأظهر الاستطلاع أن حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو سيحصل على 31 مقعدا، بينما سيحصل حزب "كاحول لافان" (أزرق أبيض)على 30 مقعدا. وأن حزب "القائمة المشتركة" سيحصل على 11 مقعدا و"إسرائيل بيتنا" على عشرة مقاعد و"العمل" على ستة مقاعد.

وكان حزب نتنياهو قد تصدر نتائج الانتخابات الماضية بالحصول على 36 مقعدا، مقابل 35 مقعداً لـ"أزرق أبيض".

وتستعد إسرائيل لانتخابات جديدة في سبتمبر المقبل بعدما تقرر حل الكنيست الحالي على خلفية فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة على إثر انتخابات جرت في أبريل الماضي.