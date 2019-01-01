ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى 83 شخصا

أعلن مسئولون في نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تضرب منطقة جنوب آسيا، إلى 83 حالة وفاة على الأقل.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية -اليوم الأربعاء- أنه تم إرسال أكثر من 42 ألفا من أفراد الشرطة والجيش للمشاركة في جهود الإغاثة والإنقاذ، مشيرة إلى إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من منازلهم ونقلهم إلى مخيمات إيواء.

وفي الهند، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ولايتي "بيهار" و"آسام" إلى 29 حالة وفاة ، كما تضرر أكثر من 6.7 مليون شخص جراء هذه الفيضانات.

وتسببت الفيضانات العارمة في مصرع 28 شخصا في باكستان و16 شخصا في بنجلاديش.

يُذكر أن دول جنوب آسيا تشهد أمطارا موسمية منذ بداية شهر يونيو وتستمر إلى سبتمبر من كل عام، وتنتج عنها فيضانات تؤدي إلى إلحاق الضرر والدمار في الأبنية.