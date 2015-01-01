وزير بريكست: الاتحاد الأوروبي سيجري محادثات تجارية فور مغادرة بريطانيا بدون اتفاق

أعلن ستيفن باركلي، الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أن الاتحاد الأوروبي سيستسلم بسرعة عقب تنفيذ "بريكست بدون اتفاق"، وسيبدأ محادثات لإبرام اتفاق تجاري نظرًا لحجم بريطانيا وأهميتها.

وقال باركلي، في تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، اليوم الأربعاء- إن وحدة التكتل الأوروبي ستنهار تحت ضغط من ناخبيه وأعماله التجارية فور الشعور بتأثير بريكست بلا اتفاق.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد طالما كرر إصراره على عدم الرغبة في المضي قدمًا باتجاه المرحلة الثانية من المحادثات التجارية حال خروج البلاد بدون التوصل لاتفاق، إلا إذا تم الوفاء بالتزامات "فاتورة طلاق" بريطانيا والحدود الأيرلندية ومواطني الاتحاد الأوروبي.

غير أن باركلي قال إنه في حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج، سيتم البدء في المرحلة الثانية للمحادثات التجارية على الفور.

ولفت الوزير البريطاني إلى أن حجم وأهمية المملكة المتحدة على حدود الاتحاد الأوروبي يعد سببًا يدعو أوروبا إلى تغيير موقفها.