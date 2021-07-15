وزير الطيران المدنى يلتقي مديري مكاتب ومحطات مصر للطيران الجدد بالخارج

التقى وزير الطيران المدني الطيار محمد منار اليوم السبت، بمديري المكاتب والمحطات الخارجية لشركة (مصر للطيران) والمديرين الماليين ورؤساء الحسابات الذين تم اختيارهم في حركة العمل بالمكاتب الخارجية لـ(مصر للطيران) هذا العام.

وناقش وزير الطيران - خلال الاجتماع مع العاملين، الذي حضره أيضا الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات شركة مصر للطيران - كيفية تحقيق التنشيط والترويج لمبيعات الشركة الوطنية وتعظيم العائد، خاصة داخل إفريقيا في ضوء تأثير تداعيات فيروس كورونا على حركة السفر العالمية؛ الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل عودة الحركة الجوية الي ما كانت عليه قبل الجائحة.

كما هنأ جميع العاملين بقطاع الطيران المدني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وهنأ الزملاء المرشحين الذين تم اجتيازهم اختبارات الشركة للعمل بمكاتب ومحطات مصر للطيران بالخارج، مؤكدًا على دورهم الكبير في المساهمة في تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة، متمنياً لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في عملهم الجديد من خلال قيامهم بمهامهم على أكمل وجه؛ بما يرسخ الصورة الإيجابية عن مصر الحديثة؛ في ضوء التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، وعلى مختلف الاصعدة.

وأكد وزير الطيران أن هذا الاختيار جاء وفقاً لمجموعة من المعايير والضوابط من خلال التقدم للعديد من الاختبارات والتقييمات، والتي استغرقت عدة شهور، وتمت بمنتهى الشفافية والحيادية من أجل إتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم لهذه الاختبارات.