مستشفى سوهاج الجامعي ينقذ حياة شاب أصيب بانسداد شبه كامل في صمام القلب

صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، بأن قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي، نجح في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ٣٤ عاماً، حضر إلى المستشفى محولا من مركز القلب والجهاز الهضمي بالمحافظة وهو بحالة سيئة للغاية، ويعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة اعتلال في وظيفة الصمام الأورطي الصناعي للقلب لوجود جلطة كبيرة بالقلب أدت إلى انسداد شبه كامل للصمام.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن خطورة الحالة كانت نتيجة فشل في عمل صمام قلب صناعي أورطي ميكانيكي كان قد تم تركيبه للمريض منذ ٤ سنوات، وتلك النوعية من العمليات الجراحية تحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل ويعد عامل الوقت والتدخل الجراحي السريع أحد أهم العوامل التي ساعدت في إنقاذ حياة هذا الشاب.

وقال الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، إن المراكز المتخصصة تقوم بتحويل الحالات العالية الخطورة لقسم جراحة القلب والصدر والذي يعد مركزاً متميزًا قادراً على التعامل مع الحالات الحرجة وإجراء العمليات الخطيرة والدقيقة في هذا التخصص، لما يمتلكه من كوادر طبية متميزة ذات مهارة عالية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن عبد الغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، إلى نقل المريض على الفور لغرفة العمليات بقسم جراحة القلب والصدر، حيث تبين وجود جلطة كبيرة على الصمام الصناعي، وتم تغيير الصمام بنجاح وخروج المريض إلى رعاية ما بعد القلب المفتوح لمتابعته، وبفضل الله وعنايته الحالة العامة للمريض مستقرة حتى الآن.

وضم الفريق الطبي من قسم جراحة القلب والصدر الدكتور خالد عبد العال الأستاذ بالقسم، والدكتور عبد الحميد هريدي، والدكتورة آلاء محمود، والدكتور أحمد عاطف مدرسين مساعدين، والدكتور محمد عمر راغب معيد، والأطباء المقيمين طبيب عمرو الشرقاوي، والطبيب مصطفى سيد، ومن قسم التخدير الأستاذ الدكتور عبد الهادى حلمي أستاذ بالقسم، والدكتور أسامة الحويج مدرس، والدكتور إسلام العسيري مدرس مساعد، والدكتور أحمد عزمي معيد، إلى جانب فريق التمريض بعمليات قسم القلب والصدر.