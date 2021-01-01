محافظ البحيرة يتفقد دور الرعاية الاجتماعية بالأبعادية ويقدم الهدايا للأطفال

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أكد هشام آمنة محافظ البحيرة، تقديم أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام والمؤسسات الإيوائية ودور المسنين والمحرومين من الرعاية الأسرية وتقديم كافة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية لهم ولإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لدور الرعاية الاجتماعية بالأبعادية بدمنهور وتوزيع الهدايا العينية والملابس على الأطفال الأيتام بمناسبة استقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ إلى الجهود المبذولة والدعم المستمر لدور الأيتام لتقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهم، مقدما لهم جميعا التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما تابع الملاعب والأقسام الترفيهية بدور الرعاية

ووجه مديرية التضامن والمشرفين بعناية ورعاية الأطفال.

رافق المحافظ خلال الجولة مهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، وكامل غطاس رئيس مدينة دمنهور ومحمد عبد المجيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ودكتورة فايزة زايد وكيل المديرية.