مياه أسيوط: جار تحديث منظومة القياس بالمحطات لتقليل الفاقد

أكد اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، استمرار تطوير وتحديث عملية قياس المياه المنتجة وتعزيز آليات تقليل الفاقد بشقيه الفيزيائي والتجاري بشبكات مياه الشرب واتخاذ الإجراءات التصحيحة لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات.



وقال درة إنه جار تزويد المحطات الارتوازي بعدد 160 جهاز قياس تصرف في 7 مراكز على مستوى محافظة أسيوط ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح)، وقد تم تركيب 124 جهاز قياس تصرف على خطوط طرد المحطات الارتوازي وجار استكمال المتبقي منها في الآونة المقبلة للعمل على تقليل الفاقد من المياه المنتجة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة تقليل الفاقد بالمناطق المعزولة لتقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة ( DMA & DMZ & BIG ZOne) والبدء في تركيب أجهزة قياس تصرف وضغط على مداخل ومخارج تلك المناطق.