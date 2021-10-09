وزير الدفاع اليمني يوجه قوات الجيش برفع الجاهزية لمواجهة أى خروقات حوثية

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وجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الأحد، قوات الجيش في محافظة تعز برفع الجاهزية القتالية استعدادا لأي تطورات، وذلك عقب رفض المليشيات الحوثية رفع الحصار عنها ورفض تمديد الهدنة.

وشدد المقدشي -خلال اجتماع موسع للقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة تعز، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية- على رفع درجة اليقظة والاستعداد لمواجهة أي تطورات والتعامل مع العمليات العدائية التي ترتكبها مليشيات الحوثي وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الضبط الإداري والبشري والعملياتي واللوجستي في تنفيذ المهام الموكلة، والاهتمام ببرامج إعداد القوات المسلحة وتدريبهم وتأهيلهم.