مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتوعد الحوثى بقرارات حاسمة

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توعد مجلس القيادة الرئاسي اليمني،جماعة الحوثي، بقرارات حاسمة لردعها حال عدم انصياعها لأي بوادر للسلام.

وقال عضو مجلس القيادة باليمن، اللواء الركن فرج البحسني، الأحد، إن استمرار تعنت الحوثيين وتصعيدهم في مختلف جبهات القتال سيدفع القيادة السياسية الجديدة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لردعها واستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرتها، وفرض هيبة الدولة ومؤسساتها، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية.

وأضاف أن الخروقات المستمرة من قبل جماعة الحوثي تمثل رسالة واضحة للعالم أجمع بعدم انصياعهم لأي بوادر للسلام .

جاء ذلك خلال اجتماع بمدينة الغيضة ضم محافظ المهرة محمد علي ياسر، وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، ووكلاء المحافظة، وعدد من قيادات السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظتي المهرة وحضرموت.