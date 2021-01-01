أوروبا تحصي تكاليف حرائق الغابات وبريطانيا تستعد لموجة حر قياسية

اضطر الآلاف من السكان للنزوح من منازلهم في أنحاء أوروبا حيث تلتهم حرائق غابات مميتة اشتُعلت جراء ارتفاع درجات الحرارة ،مساحات من مناطق أشجار ، وتهدد بتدمير منازل.

واضطرت السلطات الفرنسية لإنقاذ المزيد من السكان من حريق غابات كبير شديد بالقرب من بوردو اليوم الأحد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جنوب أوروبا.

وتفيد التقارير الإعلامية بأن مئات الأشخاص لقوا حتفهم في إسبانيا والبرتغال بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما تسببت حرائق الغابات في مشكلات كبيرة. ولقي قائد طائرة إطفاء حتفه جراء تحطمها في شمال شرق البرتغال يوم الجمعة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تستعد بريطانيا لموجة حر قياسية تبلغ درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية غدا الاثنين حيث يمتد الطقس الحار إلى شمال البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بعض الهواء الساخن بشكل استثنائي يتجه نحو بريطانيا بدرجات حرارة من المرجح للغاية ألا تتجاوز 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

غير أنه وفقا لشركة براند ووتش للتحليل الإعلامي الاجتماعي، سيصل هواء أكثر اعتدالا قادما من المحيط الأطلسي من الغرب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تعود إلى قيم طبيعية أكثر.