مقتل شخص وإصابة عدد آخر في حادث حافلة بجمهورية التشيك

قالت الشرطة في جمهورية التشيك اليوم الاثنين إن عدة أشخاص أصيبوا في حادث سير بين حافلتين في جمهورية التشيك، مضيفة أن أحد السائقين لقي حتفه.

وأفادت وكالة أنباء "سي تي كيه" نقلا عن متحدثة باسم خدمات الإنقاذ، أن 76 شخصا أصيبوا، من بينهم 14 شخصا إصاباتهم خطيرة.

وتم نشر عدد كبير من رجال الإنقاذ في مكان الحادث، و20 عربة إسعاف وعدد من الفرق الطبية. كما نقلت ثلاث مروحيات المصابين بإصابات خطيرة إلى المستشفى.

كانت إحدى الحافلتين تابعة لشركة "فليكس باص" للتنقل بين المدن الأوروبية قادمة من بودابست إلى براغ، وفقا لمتحدثة باسم بالشركة. وأوضحت المتحدثة أن الشركة تعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوضيح ظروف الحادث.

ووفقا لمعلومات من السلطات، كانت الحافلة الثانية تحمل مجموعة سياحية هندية. وأشارت النتائج الأولية لتحقيق الشرطة، إلى أن هذه الحافلة صدمت حافلة شركة "فليكس باص" الخضراء ظهر اليوم الاثنين لأسباب لا تزال غير واضحة.