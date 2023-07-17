الحكومة الباكستانية تعتزم الاستقالة قبل اتمام ولايتها الشهر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، أن حكومته ستستقيل قبل إكمال فترة ولايتها.

وأوضح شريف: "في الشهر المقبل ستكمل حكومتنا فترة ولايتها. سنغادر قبل الانتهاء من فترة ولايتنا وستأتي حكومة مؤقتة"، وفقا لقناة "جيو نيوز".

ويتعارض هذا البيان مع ما قاله رئيس الوزراء قبل أيام قليلة عن حكومته حيث ألمح إلى أن حكومته ستكمل ولايتها.

وصرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت أن فترة الحكومة الائتلافية ستنتهي في 14 أغسطس وسيتم الإعلان عن موعد الانتخابات القادمة من قبل لجنة الانتخابات الباكستانية إما في أكتوبر أو نوفمبر".

وتجرى الانتخابات العامة بعد 60 يوما عندما تكمل الجمعية الوطنية ولايتها الدستورية. ومع ذلك ، إذا قامت الحكومة بحل مجلس النواب في البرلمان قبل انتهاء فترته الدستورية ، فيمكن تمديد موعد الاقتراع إلى 90 يوما من الحل.

يأتي تصريح شريف بعد موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرا على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان، وذلك بعد أشهر من المحادثات مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا ، والتي تواجه أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد ، الذي وافق على الحزمة الأربعاء ، إن هذه الخطوة تستهدف "دعم الجهود الفورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الحماية من الصدمات مع إتاحة المجال للإنفاق الاجتماعي والتنموي لمساعدة الشعب الباكستاني".

وتسبب وباء كورونا وحالة عدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى كارثة الفيضانات العام الماضي ، والتي غمرت ثلث البلاد، في فرض تحديات خطيرة.

وتباطأ النمو وارتفع التضخم وتراجعت احتياطيات العملات الأجنبية ، مما زاد من احتمالية تخلف باكستان عن سداد التزاماتها الدولية.

ومن المقرر أن يتم تسليم حزمة الإنقاذ على مدار 9 أشهر.