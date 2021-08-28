محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدا من المستثمرين الإيطاليين لبحث آليات التعاون

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفدا من المستثمرين الإيطاليين الذي يزور المحافظة؛ لبحث آليات التعاون في مجال الاستثمار الزراعي، بحضور اللواء هشام محمد رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، وبعض التنفيذيين المعنيين في مجالات الزراعة والري واستصلاح الأراضي.

وأوضح المحافظ، أن اللقاء تناول استعراض أبرز المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، والمشروعات والمبادرات التنموية الجارية، وجهود المحافظة؛ لتوفير مناخ جاذب للاستثمار الجاد وتيسير الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن الجانب الإيطالي أكد تطلعه للاستفادة من المزايا التنافسية التي تحظى بها المحافظة، وخاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والطاقة المتجددة؛ لتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية بهذه القطاعات.