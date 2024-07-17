كولر: سأقيم الهدف الذي استقبله الشناوي مرة أخرى

دافع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن حارس مرماه محمد الشناوي، بعد الهدف الذي استقبله الفريق أمام مودرن سبورت في الدوري.

الأهلي حقق الفوز على مودرن سبورت 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لم أشاهد كرة الهدف الذي دخل مرمى الشناوي سوى مرة واحدة في الملعب، ومن الصعب الحكم من مرة واحدة».

وأضاف: «سأشاهد المباراة مرة أخرى وأراجع كرة هدف أكثر من مرة لتقييم الأمور، الأخطاء أمر طبيعي في كرة القدم سواء من اللاعب أوالحارس، وعندما أقيم الكرة مرة أخرى بشكل واضح سأتخذ القرار الصحيح، وقد لا يكون الشناوي فقط هو سبب الهدف».

وأوضح: «لا أحب أن أستقبل الأهداف رغم أن هذا الأمر طبيعي، وقد نتقبل بعض الأخطاء خاصة في ظل المنافسة مع بيراميدز على الصدارة فالأهم هو تحقيق الفوز».

ووصل الأهلي للفوز رقم 14 تواليًا في الدوري معادلًا سلسلة بيراميدز، كأطول سلسلة انتصارات متتالية في الموسم الحالي للدوري.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 63 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، من 25 مباراة لعبها الفريق، بفارق 5 نقاط خلف بيراميدز المتصدر برصيد 68 نقطة من 28 مباراة لعبها الفريق، فيما تجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 47 في المركز الرابع بجدول الترتيب.