بن سلمان وبزشكيان يؤكدان مواصلة تعزيز التعاون بين السعودية وإيران

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال الاتصال، أشاد الجانبان بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة.

كما أكد الطرفان أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية. من جهته، أعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي، على مشاعره الطيبة، بحسب الوكالة. وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد بعثا في وقت سابق، برقيتي تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وكانت السعودية وإيران، قد اتفقتا في مارس 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.