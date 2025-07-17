أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و38 ألفا و650 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و38 ألفا و650 فردا، من بينهم 1190 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11029 دبابة، منها 4 دبابات أمس الأربعاء، و22996 مركبة قتالية مدرعة، و30438 نظام مدفعية، و1440 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1197 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و46414 طائرة مسيرة، و3491 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و55383 من المركبات وخزانات الوقود، و3932 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.