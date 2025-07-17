ميرتس من لندن: تزويد أوكرانيا بنظامين طراز باتريوت مسألة أيام وربما أسابيع

صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأنه واثق من التوصل قريبًا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت".

وخلال زيارته الحالية لبريطانيا، قال ميرتس بعد ظهر اليوم الخميس إن وزيري الدفاع الألماني والأمريكي يتفاوضان في الساعات الحالية على التفاصيل الفنية، موضحًا أن "هذه الأنظمة تحتاج إلى أن يتم نقلها وتركيبها، وهذه ليست مسألة ساعات، بل أيام وربما أسابيع".

ووصف المستشار الألماني المفاوضات الجارية في هذا الصدد بأنها "ملموسة للغاية".

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لم يتمكن خلال زيارته للعاصمة الأمريكية يوم الاثنين الماضي من التوصل إلى اتفاق. وكانت الخطة الأصلية تقضي بشراء نظامي باتريوت من الولايات المتحدة، بتكلفة تقارب مليار يورو لكل منهما، ونقلهما مباشرة إلى أوكرانيا. ولكن نظرًا لعدم توافرهما بشكل فوري، فإن من المنتظر أن يقوم الجيش الألماني مبدئيا بتزويد أوكرانيا بنظامين من أصل تسعة أنظمة يمتلكها على أن يحصل الجيش الألماني على بديلين من الولايات المتحدة لاحقًا.