عشائر غزة تندد بالاستهداف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد 8 من عناصر تأمين المساعدات

نددت الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة، بأشد العبارات، الاستهداف الغاشم الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، ضد عناصر تأمين المساعدات الإنسانية للجان العشائرية شمال غزة، ما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص.

وأكدت في بيان لها، صباح الخميس، أن هذا العمل الإجرامي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية؛ التي تُجرم استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وقالت إن «استهداف من يُؤمّن وصول المساعدات الضرورية لشعب فلسطين المحاصر، الذي يعاني من ظروف إنسانية كارثية جراء الحصار والعدوان المستمر، هو جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات».

ودعت الهيئة المجتمع الدولي، بجميع مؤسساته ومنظماته، إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الجرائم المتواصلة، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 8 أشخاص جراء استهداف الاحتلال عناصر تأمين المساعدات في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.