مقتل شخصين في هجوم روسي على وسط بلدة في شرق أوكرانيا

قتل شخصان على الأقل في هجوم روسي على بلدة دوبروبيليا في شرق أوكرانيا، حسبما قال مسؤولون اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن مسؤولين أن روسيا قصفت أربع مدن أوكرانية ليل الثلاثاء/الأربعاء، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 15 شخصا، في هجوم استهدف في معظمه البنية التحتية للطاقة.

ويبعد خط المواجهة في الحرب التي بدأتها روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات على بعد 15 كيلومترا فقط من دوبروبيليا.

يذكر أن البلدة كان يقطنها نحو 30 ألف شخص قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت خلال الليل 400 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" ومسيرات خداعية، بالإضافة إلى صاروخ باليستي واحد. واستهدفت الضربات مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ومسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، كريفي ريه، وسط البلاد، بالإضافة إلى فينيتسيا في الغرب وأوديسا في الجنوب، بحسب أسوشيتد برس.

وقال زيلينسكي: "روسيا لا تغير استراتيجيتها. ولمواجهة هذا الإرهاب بفعالية، نحتاج إلى تعزيز منهجي للدفاع: مزيد من الدفاعات الجوية، مزيد من الصواريخ الاعتراضية، ومزيد من العزم حتى تشعر روسيا بردنا".